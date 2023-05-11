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Giriş Tarihi: 11.5.2023 16:34 Son Güncelleme: 11.5.2023 17:10

Mesut Özil'den Başkan Recep Tayyip Erdoğan paylaşımı! "Ben de merak ediyorum"

Mesut Özil’den Başkan Recep Tayyip Erdoğan paylaşımı! Ben de merak ediyorum

Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, sosyal medya hesabından Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili bir paylaşım yaptı. Ülkemizde Fenerbahçe ve Başakşehir formaları da giyen Özil, Başkan Erdoğan'ın gençlerin sorularını yanıtladığı programın tanıtım videosunu alıntılayıp "Ben de merak ediyorum" notunu ekledi.

Dünya futbolunun efsane isimlerinden olan, ülkemizde de Fenerbahçe ve Başakşehir formaları giyen Mesut Özil, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Özil, Başkan Erdoğan'ın gençlerin sorularını yanıtladığı programın tanıtım videosunu alıntılayıp "Cumhurbaşkanımızla defalarca görüşen biri olarak ben açıkçası bu soruların sorulmasına çok şaşırmadım. İnsanlarda oluşan yanlış bir algı var. Ancak verdiği cevapları ben de merak ediyorum. Akşam 9'u bekleyeceğiz." notunu ekledi.

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Mesut Özil'den Başkan Recep Tayyip Erdoğan paylaşımı! "Ben de merak ediyorum"
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