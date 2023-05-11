Mesut Özil'den Başkan Recep Tayyip Erdoğan paylaşımı! "Ben de merak ediyorum"

Dünya futbolunun efsane isimlerinden olan, ülkemizde de Fenerbahçe ve Başakşehir formaları giyen Mesut Özil, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.



Özil, Başkan Erdoğan'ın gençlerin sorularını yanıtladığı programın tanıtım videosunu alıntılayıp "Cumhurbaşkanımızla defalarca görüşen biri olarak ben açıkçası bu soruların sorulmasına çok şaşırmadım. İnsanlarda oluşan yanlış bir algı var. Ancak verdiği cevapları ben de merak ediyorum. Akşam 9'u bekleyeceğiz." notunu ekledi.

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