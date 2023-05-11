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Giriş Tarihi: 11.5.2023 14:45

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de flaş Arda Güler gelişmesi! 5 milyon Euro maddesi için...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de flaş Arda Güler gelişmesi! 5 milyon Euro maddesi için...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de 1500 dakikalık süre barajını geçememesi durumunda 5 milyon Euro'ya serbest kalma hakkı bulunan Arda Güler konusunda çarpıcı bir gelişme yaşandı. Endişe yaratan durum sonrası yaşanan gelişme, genç oyuncunun yol haritasına ilişkin işaretler barındırıyor.

Fenerbahçe'de taraftarlar, takımın genç yıldızı Arda Güler'i kaybetme endişesini yaşıyor. Genç oyuncunun 1500 dakika barajını aşamayarak 5 milyon Euro'ya serbest kalma ihtimali canları sıkıyor. Konuya ilişkin son yaşanan gelişme ise duruma yönelik işaretler barındıracak cinsten...

DEV EKİPLERİN GÖZDESİ KONUMUNDA

Arda Güler, bu sezon son haftalara kadar fazla şans bulamamasına rağmen transferin gözdesi konumunda. İngiltere'den Manchester City, Arsenal ve Newcastle'ın yanı sıra İspanya'dan Barcelona, Almanya'dan Dortmund ve Leipzig, İtalya'dan şampiyon Napoli, Hollanda'dan ise Ajax'ın yaz transfer döneminde 18 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe'nin kapısını çalması muhtemel. Luis Campos'un da PSG'deki görevine devam etmesi halinde Arda için hamle yapması bekleniyor.

TAVRINI ORTAYA KOYDU

Arda Güler'in dakika limitini aşıp aşamayacağı konusundaki belirsizlik endişe yaratırken oyuncu cephesinde de yeni gelişmeler yaşanıyor. Genç yıldızın yakın çevresiyle yaptığı görüşmede bu konuya ilişkin tavrını net bir şekilde ortaya koyduğu ifade ediliyor.

"MADDENİN ÖNEMİ YOK"

Genç oyuncunun yakın çevresine bu konuyla ilgili olarak, "Benim için 5 milyon Euro'luk maddenin bir önemi yok. Kulübümün menfaatleri dışında bir adım atmam. Yönetimi tatmin etmeyecek, bu kadar düşük bir rakama ayrılmam. Bir takımın beni transfer etmesi için, kulübünü mutlu edecek bir teklif yapması gerekiyor" dediği kaydedildi.

YENİ SÖZLEŞME PLANI

Sarı-lacivertli yönetim, Arda Güler ile geçen sezon 3 senelik profesyonel sözleşmeye imza atmıştı. Genç oyuncu o dönemde 18 yaşını doldurmadığı için kontratın süresi 3 yılı geçemiyordu. Fenerbahçe, şimdi 5 senelik yeni bir mukavele için Arda'nın ailesiyle görüşmelerini sürdürüyor.

AİLESİ DE SICAK BAKIYOR

Yönetim, hem yıldız futbolcunun maaşını iyileştirmek hem de serbest kalma maddelerini yeniden düzenlemek istiyor. Arda ve ailesinin de bu fikre sıcak baktığı öğrenildi.

BU SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe'de bu sezon toplam 30 maçta süre alan Arda Güler, 6 gol attı ve 3 asist yaptı. (Fanatik)

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de flaş Arda Güler gelişmesi! 5 milyon Euro maddesi için...
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