Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş ile Sabah FK özel maçta karşı karşıya! 5 dakikada 2 gol var (CANLI)
Giriş Tarihi: 13.5.2023 17:03 Son Güncelleme: 13.5.2023 17:08

Beşiktaş ile Sabah FK özel maçta karşı karşıya! 5 dakikada 2 gol var (CANLI)

Beşiktaş ile Sabah FK özel maçta karşı karşıya! 5 dakikada 2 gol var CANLI

Beşiktaş, depremzedeler için organize edilen 'Bırakmam Seni Türkiyem' yardım kampanyası kapsamında Azerbaycan Premier Lig takımlarından Sabah FK ile dostluk maçında karşı karşıya geliyor. Haberimizde canlı olarak vereceğimiz mücadelede ilk düdük çaldı.

Beşiktaş, ülkemizi yasa boğan deprem felaketinin ardından ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın aydınlık yarınlara kavuşması için başlatılan, "Bırakmam Seni Türkiyem" yardım kampanyası kapsamında Azerbaycan ekiplerinden Sabah FK ile dostluk maçında karşıl karşıya geliyor.

SABAH FK 2-0 BEŞİKTAŞ (İlk yarı oynanıyor)

3' Kashchuk
5' Kashchuk

CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN

İLK 11'LER

SABAH FK: İmanov, Letic, Seydiyev, İrasabal, Ba, İsayev, Da Silva, Camalov, Kaşuk, Mikels, Apeh
BEŞİKTAŞ: Mert, Rosier, Necip, Welinton, Umut, Berkay, Kerem, Maxim, Onur, Muleka, Semih

EN ÇOK OKUNANLAR

euronews'ten seçim anketi sonuçları manipülasyonu!
Sahte Muharrem İnce dekontunu Yeniçağ muhabiri paylaşmış!
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs mesajı: Türkiye Yüzyılı resmen başlayacak
SON DAKİKA: CHP'li Başkan mühür basılmış pusulalarla suçüstü yakalandı! Soruşturma başlatıldı...
Son dakika: Başkan Erdoğan: Bu bir FETÖ taktiği! Muharrem İnce'yi aradım
Başkan Erdoğan: İlk turda bitireceğiz! Terör ve tefeci tezgahını da ezip geçeriz
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'PKK' tepkisi: Kandil'e hangi sözleri verdin!
SON DAKİKA | Kemal Kılıçdaroğlu’nun FETÖ elebaşı Gülen’in iadesinin talep edilmediği iddialarına bakanlıktan belgeli yanıt
Kime oy verelim?
Tehlikenin farkında mısınız?
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş ile Sabah FK özel maçta karşı karşıya! 5 dakikada 2 gol var (CANLI)
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA