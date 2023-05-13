Beşiktaş ile Sabah FK özel maçta karşı karşıya! 5 dakikada 2 gol var (CANLI)

Beşiktaş, ülkemizi yasa boğan deprem felaketinin ardından ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın aydınlık yarınlara kavuşması için başlatılan, "Bırakmam Seni Türkiyem" yardım kampanyası kapsamında Azerbaycan ekiplerinden Sabah FK ile dostluk maçında karşıl karşıya geliyor.

SABAH FK 2-0 BEŞİKTAŞ (İlk yarı oynanıyor)



3' Kashchuk

5' Kashchuk

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İLK 11'LER



SABAH FK: İmanov, Letic, Seydiyev, İrasabal, Ba, İsayev, Da Silva, Camalov, Kaşuk, Mikels, Apeh

BEŞİKTAŞ: Mert, Rosier, Necip, Welinton, Umut, Berkay, Kerem, Maxim, Onur, Muleka, Semih