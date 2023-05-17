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Giriş Tarihi: 17.5.2023

Ateşten kaçıyor

Ateşten kaçıyor
SÜPER Lig'de düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Kasımpaşa, dün deplasmanda karşı karşıya geldiği Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup ederek derin bir nefes aldı. 4 maçlık galibiyet hasretini bitiren lacivert-beyazlılar, altın değerinde 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadelede Paşa'nın gollerini 66. dakikada Mortadha Ben Ouanes ve 84. dakikada Mamadou Fall kaydetti. Konuk ekibin kalecisi Günay Güvenç, 90+1'de Erdoğan Yeşilyurt'a tokat attığı için kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Sivasspor, son dakikalarda 17 yaşındaki Emre Gökay'ın golüyle farkı bire indirse de üst üste 3. mağlubiyetini aldı. Paşa, puanını 37'ye çıkarırıken Yiğido aynı puanda kaldı.

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