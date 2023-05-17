Ateşten kaçıyor

SÜPER Lig'de düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Kasımpaşa, dün deplasmanda karşı karşıya geldiği Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup ederek derin bir nefes aldı. 4 maçlıkgalibiyet hasretini bitiren lacivert-beyazlılar, altın değerinde 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadelede Paşa'nın gollerini 66. dakikadaMortadha Ben Ouanes ve 84. dakikadaMamadou Fall kaydetti. Konuk ekibin kalecisi Günay Güvenç, 90+1'de ErdoğanYeşilyurt'a tokat attığı için kırmızıkartla oyun dışında kaldı. Sivasspor, son dakikalarda 17 yaşındakiEmre Gökay'ın golüyle farkı bire indirse de üst üste 3. mağlubiyetini aldı. Paşa, puanını 37'ye çıkarırıken Yiğido aynı puanda kaldı.