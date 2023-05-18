Beşiktaş’ta Fabio Borini gelişmesi! Şenol Güneş onay verdi...

Deneyimli teknik adamın, Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun ile rekabet edebileceği için Borini'yi kadroda görmek istediği öğrenildi. Bu sezonki performansıyla dikkatleri üstüne çeken Fabio Borini, 29 maçta 20 gol, 8 asist yaptı. Sol açık, sağ açık ve forvet mevkilerinde görev alabilen Borini'nin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

EN GÜÇLÜ ADAY

Bu sezon sakatlıklar nedeniyle şanssız bir sezon geçiren Rachid Ghezzal, Galatasaray derbisi öncesinde kasığından bir sakatlık geçirmiş ve forma giyememişti. Antalyaspor deplasmanında da Kartal'ı yalnız bırakan Ghezzal, takımla birlikte çalışmalara başlarken; oyuncunun Adana Demirspor maçı kadrosuna gireceği belirtildi. 31 yaşındaki Ghezzal, zorlu mücadele öncesinde performansını üst seviyeye çıkarmak için ekstra idmanlar yapıyor. (Hürriyet)