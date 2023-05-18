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Giriş Tarihi: 18.5.2023 11:02 Son Güncelleme: 18.5.2023 11:02

Beşiktaş'ta Fabio Borini gelişmesi! Şenol Güneş onay verdi...

Beşiktaş’ta Fabio Borini gelişmesi! Şenol Güneş onay verdi...

Forvet bölgesini güçlendirmek isteyen Siyah-Beyazlılar’ın listesinde Fatih Karagümrük’ün İtalyan golcüsü Fabio Borini yer alıyor. 32 yaşındaki futbolcuya teknik direktör Şenol Güneş de onayı verdi.

Deneyimli teknik adamın, Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun ile rekabet edebileceği için Borini'yi kadroda görmek istediği öğrenildi. Bu sezonki performansıyla dikkatleri üstüne çeken Fabio Borini, 29 maçta 20 gol, 8 asist yaptı. Sol açık, sağ açık ve forvet mevkilerinde görev alabilen Borini'nin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

EN GÜÇLÜ ADAY
Bu sezon sakatlıklar nedeniyle şanssız bir sezon geçiren Rachid Ghezzal, Galatasaray derbisi öncesinde kasığından bir sakatlık geçirmiş ve forma giyememişti. Antalyaspor deplasmanında da Kartal'ı yalnız bırakan Ghezzal, takımla birlikte çalışmalara başlarken; oyuncunun Adana Demirspor maçı kadrosuna gireceği belirtildi. 31 yaşındaki Ghezzal, zorlu mücadele öncesinde performansını üst seviyeye çıkarmak için ekstra idmanlar yapıyor. (Hürriyet)

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Beşiktaş'ta Fabio Borini gelişmesi! Şenol Güneş onay verdi...
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