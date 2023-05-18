Son dakika haberleri: Süper Lig’de dev randevu! Fenerbahçe, Trabzonspor’u ağırlıyor…

Son dakika haberleri… Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Ülker Stadyumu'nda Trabzonspor'u konuk ediyor. Saat 20.00'de başlayan karşılaşmada Abdulkadir Bitigen düdük çalıyor.
CANLI | FENERBAHÇE 1-0 TRABZONSPOR
GOL | 11' Michy Batshuayi
İLK 11'LER BELLİ OLDU
FENERBAHÇE: İrfan, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, Arao, Arda, Zajc, Rossi, Valencia, Batshuayi
TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Hüseyin, Bartra, Eren, Doğucan, Siopis, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Visca, Umut Bozok.
Ligde son olarak deplasmanda Giresunspor ile 1-1 berabere kalıp, zirve yolunda çok önemli 2 puan kaybeden sarı-lacivertliler, Trabzonspor'u mağlup ederek umudunu korumayı hedefleyecek.
Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, 1 maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde yer alıyor.
FENERBAHÇE'DE 1 CEZALI, 3 SAKAT
Sarı-lacivertli ekipte Trabzonspor karşılaşması öncesinde 1'i cezalı, 3'ü sakat olmak üzere 4 eksik bulunuyor.
Fenerbahçe'de kırmızı kart cezalısı olan İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Lincoln Henrique ve Bright Osayi-Samuel, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.
BORDO-MAVİLİLERDE 3 EKSİK
Trabzonspor'da Fenerbahçe karşılaşması öncesinde 3 eksik bulunuyor. Karadeniz ekibinde cezalı olan Anastasios Bakasetas'ın yanı sıra sakatlıkları devam eden Dorukhan Toköz ve Stefano Denswil, bu maçta forma giyemeyecek.
Bordo-mavililerde sakatlığını atlatan Manolis Siopis'in ise maç kadrosunda yer alması ve karşılaşmaya kulübede başlaması bekleniyor.