Son dakika haberleri: Süper Lig’de dev randevu! Fenerbahçe, Trabzonspor’u ağırlıyor…

İLK 11'LER BELLİ OLDU

FENERBAHÇE: İrfan, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, Arao, Arda, Zajc, Rossi, Valencia, Batshuayi

TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Hüseyin, Bartra, Eren, Doğucan, Siopis, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Visca, Umut Bozok.

Ligde son olarak deplasmanda Giresunspor ile 1-1 berabere kalıp, zirve yolunda çok önemli 2 puan kaybeden sarı-lacivertliler, Trabzonspor'u mağlup ederek umudunu korumayı hedefleyecek.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, 1 maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde yer alıyor.