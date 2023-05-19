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Giriş Tarihi: 19.5.2023 16:48

Tottenham'ın yeni hocası Arne Slot oluyor

Tottenham’ın yeni hocası Arne Slot oluyor

Hollanda Ligi'nin son şampiyonu Feyenoord'un hocası Arne Slot'un gelecek sezon Tottenham'ı çalıştıracağı öne sürüldü. İlk temasların olumlu geçtiği kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon ilk kez düzenlenen UEFA Konferans Ligi turnuvasında finale çıkma başarısı gösteren Arne Slot, bu sezon Feyenoord ile lig bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Antonio Conte'nin gönderilmesinin ardından henüz yeni bir hocayla anlaşma sağlamayan Tottenham göreve yardımcı antrenör olan Ryan Mason'ı getirmişti.

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Skysports'un haberine göre, Feyenoord'u çalıştıran Arne Slot'un Tottenham'ın teknik direktörlük görevine getirileceği öne sürüldü. Ayrıca haberde Tottenham ile deneyimli hoca arasında ilk temasların olumlu geçtiği kaydedildi.

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Tottenham'ın yeni hocası Arne Slot oluyor
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