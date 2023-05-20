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Giriş Tarihi: 20.5.2023 13:55

Galatasaray, Samsunspor'dan Yunus Emre Çift'i istiyor

Galatasaray, Samsunspor’dan Yunus Emre Çift’i istiyor

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray'da sürpriz transfer gelişmeleri yaşanıyor. 8+3 kuralının açıklanmasıyla birlikte harekete geçen yönetim, Süper Lig'e yükselen Samsunsporlu Yunus Emre Çift'e talip oldu.

Gelecek sezon uygulanacak 8+3 yabancı kuralı sistemini düşünerek hareket eden Galatasaray yönetimi, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Konyaspor'dan transfer ettiği Abdülkerim Bardakcı'da tam isabet sağlayan sarı kırmızılı yönetim, stoperde sürpriz bir yerliyle görüşmelere başladı.

Galatasaray, Samsunspor'un Süper Lige çıkmasından önemli payı olan Yunus Emre Çift'e talip oldu. 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 19 yaşındaki stoper için temaslar sürüyor. 1.85'lik genç futbolcu, 1'inci Lig'de bu sezon 26 maçta 2039 dakika sahada kaldı ve 1 gol attı. Yunus, etkili oyunuyla beğeni topladı. (Fotomaç)

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Galatasaray, Samsunspor'dan Yunus Emre Çift'i istiyor
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