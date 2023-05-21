Mete Kalkavan’dan maçı karıştıran karar! Hem penaltı, hem gol iptal oldu...

Süper Lig'in 35. hafta mücadelesinde alt sıraları derinden ilgilendiren karşılaşmada Ümraniyespor-Ankaragücü'nü konuk ediyor.
Mücadele hızlı başlarken, konuk ekip Ankaragücü 18. dakikada Malcuit ile 1-0 öne geçti. Bu golün ardından baskısını sürdüren Ümraniyespor, penaltı kazandı ve Umut Nayir'in golüyle skoru eşitledi.
31. dakikada VAR'a bakıldı, penaltı kararı iptal edildi. Penaltı düdüğü, golden önce çalındığı için gol de geçersiz sayıldı…
ANKARAGÜCÜ'NDEN MAÇ SÜRERKEN PAYLAŞIM GELDİ
Verdiği kararla mücadeleye damga vuran Mete Kalkavan'a Ankaragücü cephesinden maç sürerken Twitter'dan paylaşım yapılarak tepkiler dile getirildi.