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Giriş Tarihi: 21.5.2023 16:52 Son Güncelleme: 21.5.2023 17:24

Mete Kalkavan'dan maçı karıştıran karar! Hem penaltı, hem gol iptal oldu...

Mete Kalkavan’dan maçı karıştıran karar! Hem penaltı, hem gol iptal oldu...

Süper Lig'in 35. hafta mücadelesinde Ümraniyespor ile Ankaragücü karşı karşıya geldiği karşılaşmada mücadele sürerken, Mete Kalkavan verdiği bir kararla adeta maça damga vurdu ve konuk ekip Ankaragücü'nün yoğun tepkisine maruz kaldı.

Süper Lig'in 35. hafta mücadelesinde alt sıraları derinden ilgilendiren karşılaşmada Ümraniyespor-Ankaragücü'nü konuk ediyor.

Mücadele hızlı başlarken, konuk ekip Ankaragücü 18. dakikada Malcuit ile 1-0 öne geçti. Bu golün ardından baskısını sürdüren Ümraniyespor, penaltı kazandı ve Umut Nayir'in golüyle skoru eşitledi.

METE KALKAVAN'DAN OLAY KARAR
Mücadele 1-1'lik eşitlik ile devam ederken, Ankaragücü atağında mücadeleye damga vuracak bir karar yaşandı. 29. dakikada Ankaragücü 2-1 öne geçti fakat gol öncesinde hakem Mete Kalkavan penaltı düdüğünü çaldığı için golü iptal etti.

31. dakikada VAR'a bakıldı, penaltı kararı iptal edildi. Penaltı düdüğü, golden önce çalındığı için gol de geçersiz sayıldı…

ANKARAGÜCÜ'NDEN MAÇ SÜRERKEN PAYLAŞIM GELDİ
Verdiği kararla mücadeleye damga vuran Mete Kalkavan'a Ankaragücü cephesinden maç sürerken Twitter'dan paylaşım yapılarak tepkiler dile getirildi.

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Mete Kalkavan'dan maçı karıştıran karar! Hem penaltı, hem gol iptal oldu...
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