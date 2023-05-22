Son dakika haberi: Şampiyonlar Ligi finalinin hakemi Szymon Marciniak oldu

Marciniak, 2022 FIFA Dünya Kupası finali sonrası Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının finalinde de düdük çalacak. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz üstlenecek. Tomasz Kwiatowski video yardımcı hakem olarak görev yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Rumen Istvan Kovacs olacak.

İngiltere'nin Manchester City takımı ile İtalyan ekibi Inter arasındaki maç, 10 Haziran Cumartesi günü İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

MANCHESTER CİTY VE INTER FİNALE NASIL GELDİ?

İtalya Serie A ekibi Inter; Bayern Münih, Barcelona ve Viktoria Plzen'in bulunduğu gruptan 2. sırada çıkarak son 16 turuna kaldı. Daha sonra son 16 turunda Porto ile eşleşen Inter ilk maçta 0-0'lık skorla kalsa da ikinci maçı 1-0'lık skorla kazandı ve adını son 8 takım arasına yazdırdı. Çeyrek finalde ise Benfica ile eşleşen Inter, bu turuda geçti ve yarı finale kaldı. Yarı finalde ise Milan ile karşı karşıya gelen Inter, ilk maçı 2-0, ikinci maçı ise 1-0'lık skorla kazanarak finale yükseldi ve Manchester City ile eşleşti.

Manchester City ise; Borussia Dortmund, Kopenhag ve Sevilla'nın bulunduğu grunu lider tamamlayarak adını son 16'ya yazdırdı. Son 16 turunda ise Alman ekibi Leipzig ile eşleşen City, bu turuda geçerek adını son 8 takım arasına yazdırdı. Çeyrek finalde ise Alman ekibi Bayern Münih eşleşen Manchester City, Bayern'i de eleyerek adını yarı finale yazdırdı. Yarı finalde ise Real Madrid ile eşleşen Manchester City ilk maçtan 1-1'lik skorla ayrılsa da ikinci maçı 4-0'lık skorla kazandı ve finalde İtalya Serie A ekibi Inter ile eşleşti.