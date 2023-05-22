Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberleri: Süper Lig’de Trabzonspor’un rakibi Fatih Karagümrük! Zorlu maçta 11’ler belli oldu…
Giriş Tarihi: 22.5.2023 19:01 Son Güncelleme: 22.5.2023 19:03

Son dakika haberleri: Süper Lig’de Trabzonspor’un rakibi Fatih Karagümrük! Zorlu maçta 11’ler belli oldu…

Son dakika haberleri: Süper Lig’de Trabzonspor’un rakibi Fatih Karagümrük! Zorlu maçta 11’ler belli oldu…

Son dakika haberleri… Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı tam gaz devam ediyor. 35. haftanın kapanış maçında Trabzonspor, sahasında Fatih Karagümrük’ü ağırlayacak. Saat 20.00’de başlayacak karşılaşmanın tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri… Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'le karşılaşacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Turgut Doman yönetecek.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

TRABZONSPOR: Uğurcan, Arif, Hüseyin, Bartra, Larsen, Siopis, Abdülkadir, Bakasetas, Trezeguet, Visca, Maxi Gomez.

KARAGÜMRÜK: Batuhan, Levent, Dresevic, Bruno, Biraschi, Bertolacci, Ozdoev, Shukurov, Borini, Lobjanidze, Diagne.

Zorlu karşılaşma öncesi Trabzonspor, ligde 48 puanla 8. sırada, İstanbul temsilcisi ise 44 puanla 9. sırada yer alıyor.

Trabzonspor'da Dorukhan Toköz ve Denswil'in sakatlığı bulunuyor, Eren Elmalı ise sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

SÜPER LİG'DE 8. RANDEVU

Trabzonspor ile Fatih Karagümrük bu zamana kadar Süper Lig'de 7 kez karşı karşıya geldi. Kırmızı-siyahlılar rakibine karşı sadece 1 maçta üstünlük kurarken bordo-mavililer ise 5 kez galibiyet sevinci yaşadı.

İki takım arasındaki 1 müsabaka ise beraberlik ile sonuçlandı. Söz konusu maçlarda Karagümrük 6 kez gol sevinci yaşarken kalesinde de 11 gol gördü.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadele Andrea Pirlo'nun öğrencilerinin 4-1'lik üstünlüğü ile sonuçlanmıştı.

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Son dakika haberleri: Süper Lig’de Trabzonspor’un rakibi Fatih Karagümrük! Zorlu maçta 11’ler belli oldu…
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