Son dakika haberleri: Süper Lig’de Trabzonspor’un rakibi Fatih Karagümrük! Zorlu maçta 11’ler belli oldu…

SÜPER LİG'DE 8. RANDEVU

Trabzonspor ile Fatih Karagümrük bu zamana kadar Süper Lig'de 7 kez karşı karşıya geldi. Kırmızı-siyahlılar rakibine karşı sadece 1 maçta üstünlük kurarken bordo-mavililer ise 5 kez galibiyet sevinci yaşadı.

İki takım arasındaki 1 müsabaka ise beraberlik ile sonuçlandı. Söz konusu maçlarda Karagümrük 6 kez gol sevinci yaşarken kalesinde de 11 gol gördü.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadele Andrea Pirlo'nun öğrencilerinin 4-1'lik üstünlüğü ile sonuçlanmıştı.