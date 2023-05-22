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Giriş Tarihi: 22.5.2023 13:28 Son Güncelleme: 22.5.2023 13:33

Ümraniyespor'dan Süper Lig'e esprili veda!

Ümraniyespor’dan Süper Lig’e esprili veda!

Süper Lig'e geçtiğimiz sezon yükselen Ümraniyespor'un macerası kısa sürdü. İstanbul ekibinin ligin bitimine 3 hafta kala düşmesi kesinleşirken, Twitter hesabından bir video paylaşarak espirili bir veda gerçekleştirdi.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Ümraniyespor, sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Rakibine 2-1 mağlup olan İstanbul temsilcisi, 27 puanda son sırada kalırken, bu sonuçla ligin bitimine 3 hafta kala Spor Toto 1. Lig'e düştü. 15. sıradaki İstanbulspor'un ligin 37. haftasında ligden çekilen Gaziantep FK ile maçı olması ve hükmen galip sayılacağı için Ümraniyespor, yeni sezonda Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek.

KAHKAHAYA BOĞAN PAYLAŞIM
Ümraniyespor'un Süper Lig'e veda ettiği bir video yayınladı. Bu paylaşım kısa süre içinde sosyal medya kullanıcılarını kahkahaya boğdu ve kısa süre içinde 2 milyondan fazla izlendi.

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Ümraniyespor'dan Süper Lig'e esprili veda!
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