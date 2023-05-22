Ümraniyespor’dan Süper Lig’e esprili veda!

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Ümraniyespor, sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Rakibine 2-1 mağlup olan İstanbul temsilcisi, 27 puanda son sırada kalırken, bu sonuçla ligin bitimine 3 hafta kala Spor Toto 1. Lig'e düştü. 15. sıradaki İstanbulspor'un ligin 37. haftasında ligden çekilen Gaziantep FK ile maçı olması ve hükmen galip sayılacağı için Ümraniyespor, yeni sezonda Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek.

KAHKAHAYA BOĞAN PAYLAŞIM

Ümraniyespor'un Süper Lig'e veda ettiği bir video yayınladı. Bu paylaşım kısa süre içinde sosyal medya kullanıcılarını kahkahaya boğdu ve kısa süre içinde 2 milyondan fazla izlendi.