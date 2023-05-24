Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Boca Juniors Icardi’den vazgeçmiyor! Görüşme yaptılar...

Galatasaray'da Mauro Icardi transferi için sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Sarı-kırmızılılar, Arjantinli yıldız golcünün bonservisini almak için Paris Saint Germain ile görüşmelerini sürdürüyor.

ARJANTİN'DE SÜRPRİZ GELİŞME

Galatasaray transferi bitirmek için tüm şartlarını zorlarken Arjantin'de sürpriz bir gelişme yaşandı.

RIQUELME ISRARLA İSTİYOR

Arjantin'in dev kulübü Boca Juniors'ın Başkan Yardımcısı Juan Roman Riquelme, yeni sezonda kadrosuna Mauro Icardi'yi katmak istiyor.

SPONSORLA BİTİRMEK İSTİYOR

Efsane futbol adamı, Icardi transferini bir sponsor ile bitirmek için harekete geçti. Riquelme'nin sponsor bulduğu ve Icardi'nin transferini bu şekilde bitirmek istediği öğrenildi.

PERFORMANSIYLA BÜYÜLEDİ

Galatasaray formasıyla bu sezon 22 Süper Lig maçında 19 gol ve 7 asiste imza atan Mauro Icardi, kulübün gözbebeği haline geldi. Galatasaray, Icardi yeni sezon öncesi Icardi'yi bonservisiyle kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor. (Takvim)