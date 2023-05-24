Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da Wijnaldum sürprizi! PSG önerdi...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa çok yaklaşan Galatasaray'da transferde de hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların transferde öncelikleri arasında Mauro Icardi'nin bonservisini almak yer alıyor.

ERDEN TİMUR'DAN GÖRÜŞME

Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur, bu doğrultuda PSG Sportif Direktörü Luis Campos ve Başkan Danışmanı Antero Henrique ile görüştü.

FARKLI İSİMLER İÇİN DE GÖRÜŞTÜ

Timur, Mauro Icardi'nin yanı sıra farklı isimlerle ilgili de görüşmelerde bulundu. Bu oyuncuların başında Paredes ve Wijnaldum geliyor.

GALATASARAY'A GÖNDERMEK İSTİYORLAR

Fransız ekibi Wijnaldum'u bu sezon başında Roma'ya kiralamıştı. Campos ve Henrique özellikle Roma'da kötü bir kiralık dönemi geçiren Hollandalı orta saha oyuncusunu Galatasaray'a göndermek konusunda oldukça hevesli.

UYGUN BONSERVİSLE BİTEBİLİR

Wijnaldum'un PSG ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Futbolcunun uygun bir bonservis bedeliyle alınabileceği belirtildi.

BU SEZON PERFORMANSI

Wijnaldum, bu sezon Roma'da 12 maçta forma şansı bulabildi. 32 yaşındaki merkez orta saha, 2 gol, 1 asistlik katkı yaptı. (Fotomaç)