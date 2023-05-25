Beşiktaş’tan şampiyonluk kutlaması kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Atakaş Hatayspor ve Gaziantep FK'nın kalan maçlarında 3-0 hükmen yenik sayılacaklarını açıkladı.

Beşiktaş, başından beri bu karara tepki gösterdi. Siyah-beyazlı kulüp söz konusu durum hakkında yeni bir aksiyon alma kararı verdi.

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ daha önce yaptığı açıklamada; "Lig bittiğinde, mevcut şekilde tescil edilmemesini isteyeceğiz. Bununla ilgili resmi başvuruda bulunacağız." demişti.

Hürriyet'in haberine göre; Beşiktaş son olarak şampiyonluk kutlaması kararı aldı. Beşiktaş'ın ligin ikinci yarısında en iyi takım olduğunu belirten yöneticilerin; "Objektif düşünen herkes takımımızın şampiyonluğu hak ettiği görüşünde. Biz de oyuncularımızın ve teknik heyetimizin bu başarısını karşılıksız bırakmayıp şampiyonluk kutlaması yapacağız." dedikleri iddia edildİ.