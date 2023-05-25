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Giriş Tarihi: 25.5.2023 13:45

Beşiktaş'tan şampiyonluk kutlaması kararı!

Beşiktaş’tan şampiyonluk kutlaması kararı!

TFF'nin deprem nedeniyle ligden çekilen takımlar hakkındaki kararına tepki gösteren Beşiktaş, bu konuda yeni bir aksiyon almaya hazırlanıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Atakaş Hatayspor ve Gaziantep FK'nın kalan maçlarında 3-0 hükmen yenik sayılacaklarını açıkladı.

Beşiktaş, başından beri bu karara tepki gösterdi. Siyah-beyazlı kulüp söz konusu durum hakkında yeni bir aksiyon alma kararı verdi.

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ daha önce yaptığı açıklamada; "Lig bittiğinde, mevcut şekilde tescil edilmemesini isteyeceğiz. Bununla ilgili resmi başvuruda bulunacağız." demişti.

Hürriyet'in haberine göre; Beşiktaş son olarak şampiyonluk kutlaması kararı aldı. Beşiktaş'ın ligin ikinci yarısında en iyi takım olduğunu belirten yöneticilerin; "Objektif düşünen herkes takımımızın şampiyonluğu hak ettiği görüşünde. Biz de oyuncularımızın ve teknik heyetimizin bu başarısını karşılıksız bırakmayıp şampiyonluk kutlaması yapacağız." dedikleri iddia edildİ.

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Beşiktaş'tan şampiyonluk kutlaması kararı!
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