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Giriş Tarihi: 25.5.2023 13:52

Tottenham'a bir kötü haber daha! Arne Slot...

Tottenham’a bir kötü haber daha! Arne Slot...

Feyenoord teknik direktörü Arne Slot, Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur'un gündeminde yer alıyordu. Slot'un son kararı Londra ekibinin planlarını alt üst etti.

Premier Lig'de karmaşık bir sezon geçiren Tottenham, sezona Antonio Conte ile başladı ancak sonuçların memnun etmemesi sonrası ayrılık kararı geldi.

Geçici olarak Cristian Stellini'yi göreve getiren Londra ekibi, burada da memnun kalmayınca geçici teknik direktörü yerine bir başka geçici teknik direktör Ryan Mason'a görevi teslim etti.

Planlarını yeni sezona erteleyen Tottenham'a ana hedefinden olumsuz haber geldi. Feyenoord'un 5 sezonluk şampiyonluk hasretini bitiren Arne Slot, Premier Lig ekibinin ana hedeflerindendi.

KARARI EVİ OLDU
Arne Slot'un takımı Feyenoord ile sözleşme uzatma kararı aldığı haberi Tottenham'ın planlarını alt üst etti. 44 yaşındaki teknik direktör, takımıyla sözleşme uzatmak istediğini açıkladı.

Slot; "Hakkımdaki iddiaları duyuyorum. Bir çok takımın bana ilgisi olduğu söyleniyor. Buna minnettar olsam da, benim dileğim Feyenoord'da kalmak olacak." dedi.

Takımının başında tam 100 maça çıkan Slot, bu maçlar sonunda 2.15 puan ortalaması yakaladı.
Rodgers iddiası güç kazandı
Arne Slot'un kararı sonrasında Tottenham için anılan isimler arasında Brendan Rodgers'ın ismi öne çıkmaya başladı.

Tottenham'ın adaylarının bir bir elinden kaçması sonrası, Rodgers ihtimalinin öne çıkmasının taraftarlar arasında mutsuzlukk yarattığı söyleniyor.

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Tottenham'a bir kötü haber daha! Arne Slot...
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