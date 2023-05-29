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Giriş Tarihi: 29.5.2023 08:38 Son Güncelleme: 29.5.2023 08:56

Galatasaray'dan Arjantin usulü kutlama!

MEHMET ÖZCAN
Galatasaray’dan Arjantin usulü kutlama!

Fenerbahçe derbisine şampiyon olarak çıkılması halinde görenleri hayran bırakacak bir organizasyon yapılacak. Aslanlar lakaplı Arjantin ekibi Estudiantes'in stadının açılışındaki 'Aslan hologramı' ile yapılan şov, Nef Stadyumu'na taşınacak. G.Saray şampiyon olursa, Fenerbahçe maçı öncesinde stat içinde dev bir aslan dolaşacak.

Galatasaray, Ankara'da şampiyonluğunu ilan etse bile Fenerbahçe'yi düşünerek kutlamaları 4 Haziran'daki derbiye saklayacak. Arjantin'de 'Aslanlar' olarak bilinen Estudiantes de La Plata, stadyumun açılışında hologram gösterisine imza atmış ve tribünlerin üzerinde yürüyen dev aslan, sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. Sarı-kırmızılı yetkililer de şampiyonluk kutlamasında aslanlı hologram fikri üzerinde yoğunlaştı.

52 BİN KİŞİ TRİBÜNDE
F.Bahçe derbisinde rakip takım taraftarı da olmayacağı için 52 bin taraftar, dev koreografiye de imza atacak. Başkent'te yarın oynanacak A.Gücü mücadelesinin 20.00'de başlayacak olması ve sonrasında Florya'ya dönüşün gece 03.00'ü bulacağı için bir kutlama planı yapılmadı.

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Galatasaray'dan Arjantin usulü kutlama!
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