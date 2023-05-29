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Giriş Tarihi: 29.5.2023 11:57 Son Güncelleme: 29.5.2023 12:02

Hamburg taraftarı son dakikada yıkıldı! Heidenheim Bundesliga'ya yükseldi...

Hamburg taraftarı son dakikada yıkıldı! Heidenheim Bundesliga’ya yükseldi...

Almanya 2. Ligi'nde Bundesliga'ya yükselen takımlar belli oldu. Haftanın son maçında Hamburg deplasmanda Sandhausen'i 1-0 mağlup etti. Diğer yandan ligde ikinci olan Heidenheim ise son dakikada bulduğu golle sahadan 3-2 galip ayrıldı. O ana kadar Bundesliga'ya çıktıklarını düşünen Hamburg taraftarı sahaya girse de Bundesliga'ya yükselen takım Heidenheim oldu. İşte o anlar...

Almanya 2. Lig'inde son haftada nefesleri kesen maçlar oynandı. Bundesliga'ya yükselme mücadelesi veren Hamburg ve Heidenheim kritik maçlara çıktı.

BUNDESLİGA'YA YÜKSELEN İKİNCİ TAKIM HEIDENHEIM OLDU

Hamburg deplasmanda ligden düşen Sandhausen'i 1-0 mağlup ederken, ikinci sırada olan Heidenheim ise son dakikada bulduğu golle Regensburg'u 3-2 mağlup etti ve Bundesliga'ya yükselen ikinci takım oldu. Hamburg son dakikada gelen bu golle resmen yıkıldı ve ligi 3. sırada bitirerek play-off oynayacak.

HAMBURG TARAFTARI SON DAKİKADA YIKILDI

Hamburg taraftarları Bundesliga'ya çıktıklarını zannederek sahaya girdi. Heidenheim uzatmada bulduğu golle Bundesliga'ya çıkan taraf oldu. Hamburg taraftarı, diğer taraftan gelen sonucu öğrenince yıkım yaşadı.

Şampiyon olduğunu sanan taraftarlar sahaya girdi; son dakika golüyle yıkıldı…| Video

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Hamburg taraftarı son dakikada yıkıldı! Heidenheim Bundesliga'ya yükseldi...
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