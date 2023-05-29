Hamburg taraftarı son dakikada yıkıldı! Heidenheim Bundesliga’ya yükseldi...

Almanya 2. Lig'inde son haftada nefesleri kesen maçlar oynandı. Bundesliga'ya yükselme mücadelesi veren Hamburg ve Heidenheim kritik maçlara çıktı.
BUNDESLİGA'YA YÜKSELEN İKİNCİ TAKIM HEIDENHEIM OLDU
Hamburg deplasmanda ligden düşen Sandhausen'i 1-0 mağlup ederken, ikinci sırada olan Heidenheim ise son dakikada bulduğu golle Regensburg'u 3-2 mağlup etti ve Bundesliga'ya yükselen ikinci takım oldu. Hamburg son dakikada gelen bu golle resmen yıkıldı ve ligi 3. sırada bitirerek play-off oynayacak.
HAMBURG TARAFTARI SON DAKİKADA YIKILDI
Hamburg taraftarları Bundesliga'ya çıktıklarını zannederek sahaya girdi. Heidenheim uzatmada bulduğu golle Bundesliga'ya çıkan taraf oldu. Hamburg taraftarı, diğer taraftan gelen sonucu öğrenince yıkım yaşadı.
Şampiyon olduğunu sanan taraftarlar sahaya girdi; son dakika golüyle yıkıldı…| Video