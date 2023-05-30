CANLI | Fenerbahçe Antalyaspor maçı dakika dakika takip et! Fenerbahçe’nin gözü Ankaragücü Galatasaray maçında...

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Şampiyonluk için Galatasaray'ın Ankaragücü deplasmanında puan kaybetmesini bekleyecek olan sarı-lacivertliler, Ülker Stadı'nda oynanacak mücadelede hata yapmak istemiyor.
Saat 20.00'da başlayacak mücadeleyi, Zorbay Küçük yönetecek.
İşte sahaya çıkacak 11'ler;
Fenerbahçe: İrfan Can, Ferdi, Samet, Szalai, Luan Peres, Arao, Zajc, İrfan Can, Arda Güler, Batshuayi, Valencia
Antalyaspor: Helton, Veysel, Emrecan, Güray, Erdal, Bünyamin, Fernando, Ribeiro, Larsson, Doğukan, Wrihgt