Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Al Ittihad'dan Karim Benzema'ya çılgın teklif!
Giriş Tarihi: 31.5.2023 16:14

Al Ittihad'dan Karim Benzema'ya çılgın teklif!

Al Ittihad’dan Karim Benzema’ya çılgın teklif!

İspanya Ligi takımlarından Real Madrid forması giyen Karim Benzema için, Al Ittihad kulübü flaş bir teklif yaptı.

İspanya La Liga Santander ekiplerinden Real Madrid forması giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Karim Benzema'ya, Suudi Arabistan'dan flaş bir teklif geldi.

AL ITTİHAD'DAN BENZEMA'YA DEV TEKLİF
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Suudi Arabistan Pro Ligi takımlarından Al Ittihad'ın, Real Madrid ile olan sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Karim Benzema'ya flaş bir teklif yaptığı belirtildi.

100 MİLYON EURO
Suudi Arabistan ekibinin Fransız yıldıza yıllık 100 milyon Euro ve ek olarak bonusların yer aldığı bir teklif yaptığı ifade edildi. Bu sezon La Liga'da attığı 18 golle Robert Lewandowski'nin ardından gol krallığı yarışında ikinci sırada yer alan Karim Benzema, kulübü Real Madrid ile de görüşmelerini sürdürüyor.

FLORENTİNO PEREZ, BENZEMA'DAN HABER BEKLİYOR
Los Galacticos'un, 35 yaşındaki yıldız oyuncuya teklifini ilettiği ve başkan Florentino Perez'in Benzema'dan gelecek cevabı beklediği öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Hatice Aksakal'dan Önder Aksakal'a yanıt: Sana değil Erdoğan'a oy veririm
İYİ Parti'de Akşener'in koltuğu sallantıda! Yerine isim bakıyorlar
Karşıyaka Belediyesi borç batağında: Tefeciye düşen arkadaşlarımız oldu!
Son dakika: AK Parti Meclis Grup Yönetimi belli oldu
SON DAKİKA: İYİ Parti'de kopuşlar başladı! Çok sert sözlerle istifa etti: Şahsi menfaatler amaçların önüne geçti...
Aslı Baykal-Uğur Dündar arasındaki kriz büyüyor: Başarısız muhalefetin tetikçisi…
Ekşi Sözlük'te skandal provokasyon: AK Partili esnafı fişleme kampanyası başlattılar
Kemal Kılıçdaroğlu istifa edecek mi? Fatih Portakal CHP MYK ile ilgili kulis bilgilerini anlattı: Yarın ki toplantıda...
Erdoğan kadeh de kaldırsın mı?
Çekmeköy ve Şile'de ilginç detay
ARKADAŞINA GÖNDER
Al Ittihad'dan Karim Benzema'ya çılgın teklif!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA