Al Ittihad’dan Karim Benzema’ya çılgın teklif!

İspanya La Liga Santander ekiplerinden Real Madrid forması giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Karim Benzema'ya, Suudi Arabistan'dan flaş bir teklif geldi.

AL ITTİHAD'DAN BENZEMA'YA DEV TEKLİF

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Suudi Arabistan Pro Ligi takımlarından Al Ittihad'ın, Real Madrid ile olan sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Karim Benzema'ya flaş bir teklif yaptığı belirtildi.

100 MİLYON EURO

Suudi Arabistan ekibinin Fransız yıldıza yıllık 100 milyon Euro ve ek olarak bonusların yer aldığı bir teklif yaptığı ifade edildi. Bu sezon La Liga'da attığı 18 golle Robert Lewandowski'nin ardından gol krallığı yarışında ikinci sırada yer alan Karim Benzema, kulübü Real Madrid ile de görüşmelerini sürdürüyor.

FLORENTİNO PEREZ, BENZEMA'DAN HABER BEKLİYOR

Los Galacticos'un, 35 yaşındaki yıldız oyuncuya teklifini ilettiği ve başkan Florentino Perez'in Benzema'dan gelecek cevabı beklediği öğrenildi.