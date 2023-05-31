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Giriş Tarihi: 31.5.2023 12:26

Altay'a Kazımcan Karataş piyangosu!

DHA
Altay’a Kazımcan Karataş piyangosu!

Spor Toto 1'inci Lig temsilcisi Altay, sezon başında 20 milyon TL bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olan Kazımcan Karataş'ın sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de şampiyonluk yaşamasıyla 2 milyon TL bonus kazandı.

Kazımcan'ın sözleşmesindeki özel madde gereği İzmir temsilcisi bu parayı kasasına koyacak. Altay'ın genç sol bekin bir sonraki satışından ise yüzde 20 pay alacak. Bu sezon Süper Lig'de 10 maçta görev alan 20 yaşındaki savunmacı, son 4 karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıktı.

Altyapısından yetiştiği Altay'ın 2020-21 sezonunda 1'inci Lig'de Play-Off'tan Süper Lig'e çıkmasıyla ilk kupasını kaldıran Kazımcan, Galatasaray'la Süper Lig şampiyonluğunu yaşayarak genç yaşta önemli bir başarıya imza attı. Genç defans oyuncusu, başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekerek A Milli Takım'a da göz kırptı. Bu sezon Altay yönetimi Kazımcan'ın transferinden elde edilen kaynaklarla mevcut kadrosuna ödeme yaparak oyuncuları takımda tuttu. Kazımcan, Galatasaray'da yan yana forma giydiği stoper Abdülkerim'le Altay'da da takım arkadaşıydı.

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Altay'a Kazımcan Karataş piyangosu!
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