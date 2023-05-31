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Giriş Tarihi: 31.5.2023 15:34

Brentford, Hollandalı kaleci Flekken'i kadrosuna kattı!

AA
Brentford, Hollandalı kaleci Flekken’i kadrosuna kattı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford, Freiburg'un Hollandalı kalecisi Mark Flekken'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Flekken'in bonservisi konusunda Freiburg ile anlaşmaya varıldığı ve 29 yaşındaki Hollandalı kaleci ile dört yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre Brentford, Flekken için 11 milyon sterlin bonservis ödeyecek. Ligi 5. sırada tamamlayan Freiburg formasıyla geçen sezon 34 karşılaşmanın 13'ünde kalesinde gole izin vermeyen Flekken, bu alanda ligin en iyi kalecisi olarak öne çıkmıştı.

Mark Flekken, Hollanda Milli Takımı'nda ise 4 maçta görev aldı.

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Brentford, Hollandalı kaleci Flekken'i kadrosuna kattı!
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