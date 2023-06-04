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Giriş Tarihi: 5.6.2023 00:34 Son Güncelleme: 5.6.2023 00:49

Zlatan Ibrahimovic, 41 yaşında futbola veda etti!

Zlatan Ibrahimovic, 41 yaşında futbola veda etti!

Son olarak İtalya Serie A devi Milan'da forma giyen Zlatan Ibrahimovic, 41 yaşında futbola veda ettiğini açıkladı.

İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Milan'da forma giyen Zlatan Ibrahimovic, takımının Hellas Verona ile oynadığı maçın ardından flaş açıklamalarda bulundu.

41 yaşındaki futbolcu, maçın ardından basına yaptığı açıklama ile aktif futbol kariyerini noktaladığını belirtti.

Ibrahimovic açıklamasında, "Kulübe, yöneticilere ve taraftarlara yürekten teşekkür etmek istiyorum. Beni evimde hissettirdiniz, hayatım boyunca bir Milanista olarak kalacağım. Futbola veda etme zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

Kariyeri boyunca 819 karşılaşmaya çıkan Ibrahimovic, 493 gol ve 201 asistlik performans sergiledi.

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Zlatan Ibrahimovic, 41 yaşında futbola veda etti!
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