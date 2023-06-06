Nenad Bjelica, gelecek sezon için iddialı! "İyi futbol sözünü verebilirim."

"SON ÜÇ MAÇI KAZANDIĞIMIZDA NELER YAPABİLECEĞİMİZİ GÖSTERDİK"

Bir sonraki sezon için düşüncesi ve taraftara ne vadettiği sorulan Bjelica, "Taraftarlarımıza iyi mücadele, iyi enerji, iyi futbol sözünü verebilirim. Sahaya her maçı kazanmak için çıkacak bir takım sözünü verebilirim. Bunu bekleyebilirler bizden. Son üç maçı kazandığımızda neler yapabileceğimizi gösterdik. Genç oyuncular fırsatı iyi değerlendirdi, gelecek adına olumlu mesajlar verdi. Genel itibariyle bu kulübün geleceğinin iyiye gittiğini söyleyebilirim. Önümüzdeki yıl itibariye bu takımdan söz edileceğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Taraftarların maçın sonuna kadar inanılmaz destek verdiklerini ve en iyi 11'i sahaya sürmeye çalıştıklarını aktaran Bjelica, taraftarların bu gençleri gördüklerini ve fikir sahibi olduklarını kaydetti.