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Giriş Tarihi: 6.6.2023 21:06 Son Güncelleme: 6.6.2023 21:10

TFF, transfer dönemi başlangıç ve bitiş tarihini açıkladı!

TFF, transfer dönemi başlangıç ve bitiş tarihini açıkladı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Yaz transfer döneminin 26 Haziran 2023 tarihinde başlayıp 15 Eylül 2023 tarihinde sona ereceğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 2023-2024 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirledi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2023-2024 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirlemiştir. Buna göre; 2023-2024 futbol sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 26 Haziran 2023 tarihinde başlayıp, 15 Eylül 2023 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 11 Ocak 2024 tarihinde başlayıp, 9 Şubat 2024 tarihinde sona ermesine karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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TFF, transfer dönemi başlangıç ve bitiş tarihini açıkladı!
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