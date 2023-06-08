Fiorentina-West Ham maçında skandal olay!

Avrupa'nın kulüpler bazındaki üçüncü kupası UEFA Konferans Ligi'nde West Ham United, Fiorentina ile kozlarını paylaştı. Fortuna Arena'da oynanan maçta büyük bir skandal yaşandı. Kupanın sahibi olan İngiliz temsilcisi West Ham United, 42 yıl sonra bir ilke imza attı.

TRİBÜNDEN YABANCI MADDE ATILDI, KANLAR İÇİNDE KALDI

Müsabakanın 33. dakikasında Fiorentina'da Biraghi sağ kanattan köşe vuruşunu kullanmak istedi ancak bu esnada West Ham United taraftarı tecrübeli oyuncuya yabancı madde attı. Atılan bu yabancı madde, İtalyan futbolcunun başına isabet etti ve Biraghi'nin başı kanlar içinde kaldı.

Sağlık ekibinin oyuna girmesiyle oyun durdu ve tecrübeli futbolcunun tedavisi yapıldı. Başına bandaj sarılan Biraghi yeniden sahaya döndü ve oyuna devam etti.

42 YIL SONRA KUPA KAZANDI

West Ham United, 42 yıl sonra ilk resmi kupasını müzesine götürdü. İngiliz temsilcisi West Ham, son kupa zaferini 1980-1981 sezonunda kazandığı İngiltere Championship şampiyonluğu ile yaşamıştı.

Öte yandan 1998/1999 sezonunda sona eren UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda West Ham United 1965 senesinde mutlu sona ulaşmıştı.