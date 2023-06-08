Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson'a veda sonrası flaş sözler! "Heykeli dikilecek..."

Spor Toto Süper Lig'de bu sezonki son maçında Konyaspor'u konuk eden ve sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılarak ligi 2. sırada bitirme şansını kaybeden Beşiktaş, bir yandan da Atiba Hutchinson'a veda etti.

10 yıldır siyah-beyazlıların formasını giyen 40 yaşındaki futbolcu, sözleşmesinin bitmesinin ardından Beşiktaş'a veda etti.

SABAH Spor'un usta kalemleri, Kanadalı efsaneyle ilgili dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.

İşte yazarların görüşleri;

FATİH DOĞAN: HEYKELİ DİKİLECEK ADAM

Geriden gelip maç kazanmak bu sezon Beşiktaş'ın ritüeliydi. Deplasmanların yükselen yıldızı Konya nazire yaparcasına durumu 2-0'dan önce 2-2'ye, sonra 3-2'ye getirdi. Bu tablonun oluşmasında 2-0'ın rehaveti ve iki golde de Mert'in basit hataları vardı. Ancak sezon boyunca Mert o kadar kurtarış yaptı ki taraftara moral desteğinden başka yol bırakmadı. Welinton da veda maçında üçüncü goldeki kademe hatasını Rosier'le birlikte eminim yapmak istemezdi. Tayfur girdikten sonra oyuna ve skora dengeyi getirdi. Gözler Atiba'yı arasa da Maxim, Semih ve Kerem'in oyuna alınışı aynı etkiyi yapmadı. Kenarda ısınmaktan yorulan Kaptan Atiba veda maçında en azından 10 dakika oynayabilir, belki de saha içine ve tribünlere vereceği enerjiyle Beşiktaş'ı ikinciliğine taşıyacak katkı yapabilirdi. Örnek kişiliğin, profesyonel duruşun, harika iletişimin, 10 yıldaki istikrarlı muhteşem performansın için çok teşekkür ederiz Atiba Hutchinson... Heykeli dikilecek adamsın. Yolun açık olsun...

ALİ GÜLTİKEN: GÖNÜLLERİ KAZANDI

Beşiktaş, Şenol hocanın ligin 2. yarısında yarattığı başarı hikâyesini arzu ettiği gibi bitiremedi. Maç öncesindeki atmosfer ve tribünlerin coşkusu ligi ikinci bitirebilme hayaliyle bütünleşince ortaya çok güzel görüntüler çıktı. Bu enerjinin ilk 45 dakikada sahaya olumlu yansımalarını da gördük. Fakat ikinci yarının başında gelen 2. gol Beşiktaş'ın saha içerisinde kimyasını bozdu. Bu golden sonra hayal kırıklığının etkisi takım üzerinde büyük oldu ve oyun Beşiktaş'ın elinden kayıp gitti. Elbette ligi hem kazanarak bitirmek hem de ikincilik pozisyonunu elde etmek gönüllerden geçen şeydi. Bu kadar uzun devam eden kazanma serisini 3 puanla perçinlemek güzel olurdu ama futbol her zaman içinde sürprizleri barındırıyor. Bu maçın skorunu kenara bırakıp ligin ikinci yarısının penceresinden baktığımızda Beşiktaş güzel heyecanlar yaşadı ve yaşattı. Özellikle kazanılan 2 derbi maçı ve uzun bir galibiyet serisi camianın heyecanını ve motivasyonunu yükseltti. Şampiyonluk kadar olmasa da küçük mutluluklar da yaşattı. Beşiktaş çok sıkıntılı geçirdiği ligin ilk yarısından sonra 2. yarı en azından taraftarın gönlünü kazandı.