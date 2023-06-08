TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den yayın ihalesi açıklaması: "Kasım'da yapılacak"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Para'ya konuk oldu. Büyükekşi, TFF'nin ve Süper Lig'in gelirlerini arttırmak üzere geliştirilen projeler hakkında bilgi verdi.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin açıklamaları şöyle:

Yayın gelirlerini arttırmak için Şampiyonlar Ligi'nin yeni statüsünü hazırlayan yabancı bir şirket ile çalışacağız. Bize bir takım öneriler getirecekler, o önerileri kulüplerimizle görüşeceğiz.

Bundan önce de naklen yayın ihalesine çalışırken bir komisyon kurulmuş. Bu komisyonda Kulüpler Birliği'nden ve TFF'den arkadaşlar bir araya gelmişler. Şimdi, Kasım'a kadar süremiz var. 2024-2025 yayın ihalesi Kasım'da yapılacak.

İnşallah bu seçimler de bittikten sonra bu konuyu hızlandırarak, neler yapılacağını tartışarak hayata geçirmeyi planlıyoruz. Strateji planını yılbaşına kadar hazırlayacağız.

TFF, gelirini artırmak için yeni modeller tasarlıyor. 2024-2025 süreci yayın ihalesi için yeni dönem olacak. Türk milli takımının taraftar sayısını artıracağız.