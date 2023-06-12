Trabzonspor’da Mislav Orsic pazarlığı sürüyor!

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, eski öğrencisi Mislav Orsic'i mutlaka takımında görmek istiyor. 30 yaşındaki kanat oyuncusu ile dirsek teması kuran ve olumlu yanıt alan Bordo-Mavililer, bonservis konusunda ise henüz Southampton'ı ikna edebilmiş değil. Devre arasında Dinamo Zagreb'ten kadrosuna kattığı Orsic'i satış listesine koyan İngiliz ekibi, Championship'e düştüğü için kadroda küçülmeye gidiyor.

İKNA ÇABASI

Bordo-Mavililer, satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle Southampton'ı ikna etmeye çalışırken, masada başka bir öneri daha var. Southampton'ın sahibi olan şirket, Göztepe'nin de yüzde 70 hissesine sahip.

4-5 MİLYON EURO BONSERVİS

Trabzonspor Yönetimi, 2-3 genç oyuncuyu 1. Lig'de mücadele eden İzmir ekibine kiralık yollayabileceğini söylemişti. İngilizler bu öneriye sıcak baksa da Orsic'i direkt olarak satmaktan yanalar. Bekledikleri rakam da 4-5 milyon Euro civarı.

HIRVATİSTAN'A DÖNMEYECEK

Oyuncunun mevcut maaşı Dinamo Zagreb'e yüksek geldiği için Orsic'in Hırvatistan'a dönmesi zor. En ciddi talibi şu anda Trabzonspor. Karadeniz temsilcisinin bu hafta bonservis konusunda bir hamle daha yapacağı ve gerekirse kiralama bedelini yükselteceği; satın alma opsiyonunu da zorunlu olacak şekilde yineleyeceği öğrenildi. Sadece Orsic değil, listedeki bir diğer Hırvat oyuncu Petkovic cephesinde de bu hafta sıcak gelişmeler yaşanacak. (Fanatik)