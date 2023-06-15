Altay’ın altyapısındaki görev dağılımı belli oldu

Altay'da, 5 Haziran Pazartesi günü Atatürk Stadyumu içerisinde bulunan İzmir Faal Futbol Hakemleri Derneği Toplantı Salonu'nda yapılan genel kurul sonrası Ayhan Dündar tekrar başkanlık görevine getirilmişti. Dündar, siyah-beyazlı yönetimle düzenlediği ilk toplantısında görev dağılımını belirleyerek, altyapının başına Ali Oğuz Yavaş'ı getirdi. Yavaş önderliğinde altyapıdaki görev dağılımı da belli oldu.

Altay'ın altyapısındaki görev dağılımı şu şekilde:

Ali Oğuz Yavaş: Başkan

Mert Kaya: Başkan Yardımcısı

Barış Tuaç: Genel Sekreter

Serhat Tuğal: Sponsorluk Sorumlusu

Doğukan Maltepe: Hukuk İşleri Sorumlusu

Berk Çavdar: Sayman

Burak Terlemez: Kurumsal İletişim Sorumlusu

Can Sonan: Sponsorluk Sorumlusu

Çağrı Küçükvatan: Sponsorluk ve Ürün Sorumlusu

Birand Bilgi: Sponsorluk ve Ürün Sorumlusu