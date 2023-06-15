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Giriş Tarihi: 15.6.2023 17:07

Fenerbahçe'den Jorge Jesus iddialarına yanıt!

Fenerbahçe’den Jorge Jesus iddialarına yanıt!

Fenerbahçe'den ayrılan Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, başkan Ali Koç hakkında açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe de Jorge Jesus hakkında yapılan haberle ilgili açıklama yaptı.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası zaferi sonrası takımdan ayrılan Jorge Jesus için resmi bir açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüp, iddialara göre hocanın sarf ettiği sözlerle ilgili paylaşım yaptı.

JESUS'TAN İDDİALARA YANIT

Jorge Jesus yaptığı açıklamada; "Fenerbahçe'deki ilk günümden beri Sn. Başkan Ali Koç'tan tam, koşulsuz destekten başka bir şey almadım. Basına olumsuz bir açıklama yapmadım, verdiğim tek röportajda da kulüp ve ülke hakkında iyi konuştum. Bu nedenle; bugün gazetedeki yazı yalandan başka bir şey değildir. Sn. Başkan Ali Koç, benim ve ailem için yaptıkların için sana çok minnettarım. Her şey gönlünce olsun. Arkadaşın, Jorge Jesus." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe ile konu ile ilgili yaptığı açıklamada, iddiaların asılsız olduğunu vurguladı.



"Bugün tarihli Cumhuriyet Gazetesinde yer alan ve Jorge Jesus'tan Ali Koç'a eleştiri: 'Güvensem Kalırdım' başlıklı "haber" yalan ve iftiralarla dolu bir haberdir.

"Habere" ilişkin eski teknik direktörümüz Jorge Jesus kendi resmi hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul'dan ayrılırken hiçbir kimseye bu yönde bir beyanı olmadığını" da ifade etmiştir.

Hal böyle iken muhabir Hilmi Türkay tamamen hayal ürünü olan bu kurgusu ile ilgili kamuoyuna açıklama yapmak zorundadır. Hiçbir gazetecilik etiğine uymayan, kaynağı belli olmayan yalan ve iftiralarla dolu bu metnin Cumhuriyet gibi köklü bir yayın organına yakışmadığı da açıktır.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Cumhuriyet Gazetesinden tekzip beklediğimizi belirtir, haber içeriğinin spor kamuoyunca dikkate alınmamasını rica ederiz." ifadelerine yer verildi.

İŞTE YALANLANAN HABER

Jorge Jesus'un ve kulübün yalanladığı haber şu şekilde:

"Portekizli teknik direktör, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yeni vaatlerini samimi bulmadığını, bu yüzden ayrılmayı tercih ettiğini söyledi. İstanbul'u sevdiğini dile getiren Portekizli hoca, "Buraya gelene kadar her şey çok güzeldi, sonra zaman içerisinde bazı sözlerin yerine getirilmediğini gördüm. Taraftarla karşı karşıya kaldığım günler oldu. Islıkladıkları, yuhaladıkları oyuncuları benim getirdiğimi düşünüyorlardı. Böyle bir şey yok. Transferlerin çoğu başkan tarafından gerçekleşti. Devre arasında oyuncu istedim 'Para yok' dendi. İkinci gelen teklife hemen cevap vermedim. 'Samandıra ve transfer sende' dedi. İnanmadım. Çünkü daha önce vadettiklerini hiç yerine getirmedi. Bu yüzden kalmamın bir anlamı yoktu. Güvensem kalırdım. Ayrıldığım için üzgünüm" dedi."

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Fenerbahçe'den Jorge Jesus iddialarına yanıt!
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