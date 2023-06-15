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Giriş Tarihi: 15.6.2023 08:50

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Taraftarlardan Arda Güler'e açık mektup! "Bir yıl daha kal"

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Taraftarlardan Arda Güler’e açık mektup! Bir yıl daha kal

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçeli taraftarlar, transferi gündemde olan genç yıldız Arda Güler'e açık mektup gönderdi.

Sarı-lacivertli renklere gönül verenler, Arda'nın geleceğini yakından takip ediyor. Taraftar grubu 12 Numara, Başkan Ali Koç'a "Futbolu biraz da olsa bilen birisi, Arda Güler'in hangi seviyelere erişebileceğini anlar... Arda Güler'in üzerine takım kurulması gerekirken, onu kaybetmeyelim" çağrısı yaptı.

Güler ailesine, "Menajerlerin etrafınızı ne denli sardığının, sizleri baskı altına almaya çalıştıklarının farkındayız... Ancak camiamızın beklentilerini gidermeden bu yuvadan gitmenizi istemiyoruz" denildi.

Arda'ya ise "Adına besteler yapılacak, marşlar söylenecek. Gelecek sene tüm kulvarlarda kupalara ambargo koyduktan sonra, seni omuzlarda yolcu etmeye gelecek milyonlar olacaktır" denilen mektup, "Özetle; yuvada kal Arda" diyerek sonlandırıldı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Taraftarlardan Arda Güler'e açık mektup! "Bir yıl daha kal"
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