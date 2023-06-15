Stefan Kuntz, Letonya maçı öncesi açıklamalarda bulundu

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve futbolcu Umut Nayir, Letonya maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

KUNTZ: "MAÇLARA ODAKLANMIŞ DURUMDAYIM"

"Değiştiremeyeceğim konular hakkında düşünmüyorum. Burada çok önemli iki maçımız var ve sadece onlara odaklanmış durumdayım. Yaklaşık 20 aydır birlikte çalışıyoruz takımla. Son Letonya maçından farklı bir kalitede bir takım ortaya koyacağımıza inanıyorum."

"EKSİKLİK İSTER İSTEMEZ OLACAK"

"Enes ve Cenk normalde as oynayan oyuncular. İster istemez takımda eksiklik hissedilecektir. Daha önce böyle eksiklerimiz olduğunda diğer oyuncularımız onların eksiklerini kapattılar. Yarın da böyle olacağını düşünüyorum."

"Letonya'nın bir gelişim kat ettiklerini görüyoruz. Neleri iyi, neleri kötü yaptıklarını takımla birlikte analiz etmemiz gerekiyor. Bu tarz konuları takımla birlikte konuşmayı tercih ederim."