Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Eren Erdoğan, Hull City’nin radarında!
Giriş Tarihi: 16.6.2023 12:09

Eren Erdoğan, Hull City’nin radarında!

İHA
Eren Erdoğan, Hull City’nin radarında!

Altay’ın genç yıldızı Eren Erdoğan, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri çekerken genç oyuncuyu Türk iş insanı Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City yakından takip ediyor.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, genç oyuncuları parlatmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Kazımcan Karataş'ı Galatasaray'a satan siyah-beyazlılar, bu sezonda Eren Erdoğan'ı vitrine çıkarmayı başardı. Eren Erdoğan birçok Süper Lig takımının ilgi göstermesinin yanı sıra son olarak da İngiltere Championship ekiplerinden Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin 22 yaşındaki oyuncuyu yakından takip edip ilgi gösterdiği öğrenildi. İngiliz ekibinin oyuncu izleme komitesinin vereceği olumlu raporlara göre de önümüzdeki günlerde resmi adımların atılması bekleniyor.
Öte yandan Eren Erdoğan, geçtiğimiz sezon Altay formasıyla 2 gol atarken 5 de asist yapma başarısı gösterdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Abdüllatif Şener CHP'den istifa etti: Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini açıkladı
SON DAKİKA HABERİ | Kamu işçilerine ödenecek ikramiye (ilave tediye) tarihleri belli oldu: Resmi Gazete'de yayımlandı
Darbeci Albay Uzay Şahin'in kardeşi yakalandı
SON DAKİKA | Kemal Kılıçdaroğlu tüm danışmanlarının görevine son verdi
DEVA, Gelecek ve Saadet'ten CHP'lileri çıldırtacak hamle: Küçük ortaklar birleşiyor!
CHP iyice karıştı! Canan Kaftancıoğlu'ndan Ankara'ya çıkarma
Takımı küme düşünce Türkiye’ye koştu
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Bu pilav çok su kaldırır!
İmamoğlu da özeleştiri yapacak mı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Eren Erdoğan, Hull City’nin radarında!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA