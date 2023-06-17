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Giriş Tarihi: 17.6.2023 14:01 Son Güncelleme: 17.6.2023 14:24

GALATASARAY HABERLERİ: Icardi'ye son talip Atletico Madrid

GALATASARAY HABERLERİ: Icardi’ye son talip Atletico Madrid

Galatasaray'da kiralık olarak oynadıktan sonra PSG'e dönen Mauro Icardi'ye bu kez vatandaşı Diego Simeone talip oldu. İspanyol basınına göre; Arjantinli hoca, Icardi'yi Atletico Madrid'de görmek istiyor.

İtalya, İngiltere, Suudi Arabistan derken şimdi de İspanyol ekibi Atletico Madrid, Mauro Icardi'nin transferi için PSG ile temasa geçti. İspanyol TodoFichajes, Atletico'nun Arjantinli teknik direktörü Diego Simeone'nin Icardi'yi takımına katmak için çok istekli olduğunu iddia etti.

Haberde, "Koç vatandaşının gelişinin onlara daha yüksek bir seviyeye ulaşmak için kalite katacağına inanıyor. Spor yönetimini bu konuda harekete geçirdi" denildi. Icardi'ye talip olan takımlardan biri de Roma. Mourinho'nun Icardi'yi takımında görmek için uzun süredir uğraş verdiği biliniyor. Bu konuda Galatasaray'a tek iyi haber ise Arabistan'dan geldi.

BİR TÜRK ROMANI YAZMAK
Mauro Icardi ile ilgilenen Al-Taawoun takımının, rotayı Morata'ya çevirdiği ve Icardi'den vazgeçtiği öne sürüldü. Icardi'nin eşi Wanda Nara da G.Saray taraftarlarının "Sizi çok seviyoruz" mesajlarına sosyal medyadan, "Ben de sizi çok seviyorum. Hayalim bir Türk romanı yazmak" karşılığını verdi.

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GALATASARAY HABERLERİ: Icardi'ye son talip Atletico Madrid
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