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Giriş Tarihi: 19.6.2023 11:14

Luis de la Fuente, İspanya Milli Takımı’yla ilk kupasını kaldırdı

İHA
Luis de la Fuente, İspanya Milli Takımı’yla ilk kupasını kaldırdı

UEFA Uluslar Ligi Finali’nde Hırvatistan’ı penaltilarla mağlup ederek şampiyon olan İspanya’da teknik direktör Luis de la Fuente, İspanya ile ilk kupası kazanmış oldu.

UEFA Uluslar Ligi Finali'nde Hırvatistan ile İspanya, Rotterdam'da Feyenoord Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin 120 dakikalık bölümünde gol olmadı ve seri penaltı atışlarına geçildi. Seri penaltı atışları sonucunda Hırvatistan'ı 5-4 yenen İspanya kupanın sahibi oldu.

U19 VE U21 TAKIMLARINI AVRUPA ŞAMPİYONU YAPMIŞTI

2022 UEFA Dünya Kupası'nı sonrası görevinden ayrılan Teknik Direktör Luis Enrique yerine İspanya U21 Milli Takımı'nın Teknik Direktörü Luis de la Fuent göreve getirilmişti. İspanyol çalıştırıcı, U19 ve U21 İspanya Milli Takımı'yla yaşadığı Avrupa şampiyonluğu sonrası, İspanya Milli Takımı'yla da UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu sevinci yaşadı.

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Luis de la Fuente, İspanya Milli Takımı’yla ilk kupasını kaldırdı
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