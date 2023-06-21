Doğan Alemdar'dan önemli açıklamalar! "Çok tecrübe kazandım"

Ümit Milli Takım, 2025 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri öncesi hazırlık karşılaşmasında Bosna Hersek ile mücadele etti. Eyüp Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Ay-yıldızlı ekip 4-1 kazandı. Kırmızı-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri; 45+2'nci dakikada Llinkovic (K.K.), 50'nci dakikada Emin Bayram, 80'inci dakikada penaltıdan ve 86'ncı dakikada Bertuğ Yıldırım kaydetti. Konuk ekibin tek sayısı ise 25'inci dakikada Cavic'ten geldi. Karşılaşmanın ardından Ay-yıldızlı ekipte Doğan Alemdar, önemli açıklamalarda bulundu.

Bosna Hersek maçını kazandıkları için mutlu olduğunu söyleyen Doğan Alemdar, "Kazandığımız için mutluyuz. Çok güzel bir kamp oldu. 2 maçı da galibiyet ile tamamladık. İlk maçı Azerbaycan'a karşı, ikinci maçı ise Bosna Hersek'e karşı oynadık. İlk maç güzeldi. Gol pozisyonları da bulduk. Hocamızın istediğini sahaya yansıttık ama maçı 1-0 penaltı golüyle tamamladık. Bu maçta hocamızın istediğini ilk yarı pek yansıtamadık aslında. Ama ikinci yarıya baktığımızda çok farklı bir Ümit Milli Takım vardı. Bu önemli bizim için. Üstüne koyarak devam etmek istiyoruz. Eylül'de resmi maçlarımız var. Kendimizi geliştirerek, inşallah devam etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"AVRUPA KUPALARINA GİTTİĞİMİZ İÇİN ÇOK MUTLU OLDUK"

Bu sezon oynadığı maçlarla tecrübe kazandığını söyleyen 20 yaşındaki oyuncu, "Bu sezona baktığımız zaman çok fazla forma şansı bulamadım. Ama çok tecrübe kazandım. Bana çok şey kattı. Son maç forma şansı buldum. Kalecimiz Steve Mandanda sakattı. Ben de şans buldum ve iyi değerlendirdim. Güzel bir kapanış oldu benim adıma. Avrupa kupalarına gittiğimiz için çok mutlu olduk. Bu benim adıma da önemliydi, kulübüm adına da. Güzel bir kapanış oldu" diye konuştu.

"ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ VERMEYE HAZIRIZ"

A Milli Takım'da çok iyi kalecilerin olduğunu dile getiren Alemdar, "Orada ağabeylerimiz var. Onlar tecrübeli ve hepsi birbirinden yetenekli kaleciler. Oynamak istediğim için, benim de burada olmam büyük bir şans. Her zaman nereye görev düşerse bizler elimizden gelenin en iyisini vermeye hazırız" dedi.

"BİZ BURAYA KONSANTREYDİK

Gelecek sezon için de konuşan genç file bekçi, "Gelecek sezon olarak 2026 yılına kadar sözleşmem var. Rennes'de Steve Mandanda ile beraber devam edeceğiz diye düşünüyorum. Ne olacağını bilemiyoruz çünkü buradaydık. Biz buraya konsantreydik. Göreceğiz önümüzdeki günlerde" şeklinde konuştu.