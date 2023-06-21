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Giriş Tarihi: 21.6.2023 11:49

Hataysporlu Bertuğ Yıldırım'dan Volkan Demirel yorumu! "Benim için özel bir yere sahip"

İHA
Hataysporlu Bertuğ Yıldırım’dan Volkan Demirel yorumu! Benim için özel bir yere sahip

Ümit Milli Takımı’nın başarılı futbolcusu Bertuğ Yıldırım, kamp dönemini galibiyetle tamamladıkları için çok mutlu olduğunu söyleyerek, Avrupa Şampiyonası hedefi doğrultusunda çok çalıştıklarını söyledi. Yıldırım, Bosna Hersek maçını izlemeye gelen Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel için ise, "Volkan Hoca ile iletişimimiz sadece Hatayspor’dan ibaret değil. Bugün ona da çok teşekkür ederim geldiği ve maçı izlediği için. Benim için çok değerli, farklı bir yere sahip" dedi.

Ümit Milli Futbol Takımı'nın hazırlık maçında Bosna Hersek'i 4-1 mağlup ettiği mücadelede 2 gol sevinci yaşayan başarılı futbolcu Bertuğ Yıldırım, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

Planladıkları ve ortaya koymak istedikleri oyunu tam anlamıyla yaptıklarına dile getiren Yıldırım, "Girdiğimiz pozisyonlarda daha önce sıkıntı çekiyorduk ama bu maçta değerlendirdik. Penaltı kazandık ve bu da bizim için iyi oldu. Genel olarak oyunun hakimi bizdik. Girdiğimiz pozisyonları da değerlendirince skorda bizden yana oldu. Kamp dönemini böyle güzel bir galibiyetle tamamladığımız için takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bundan sonra daha iyi olacağız" diye konuştu.

"Hedefimiz doğrultusunda çok çalışıyoruz"

Ümit Milli Takımı'nda arkadaşlarıyla güzel bir aile ortamı yakaladıklarını ifada eden 21 yaşındaki futbolcu, "Burada kamp bitince kimse kulübüne gidince iletişimi kesmiyor. Hep birlikte devam ediyoruz. Bu ortam olduğu sürece ben başarının geleceğine inanıyorum. Bu sene büyük bir hedefimiz var, Avrupa Şampiyonası'na gitmek. Bu hedef doğrultusunda çok çalışıyoruz ve birlik beraberlik içindeyiz. Aile ortamını bozmadığımız sürece bu doğrultuda devam edeceğiz. İnşallah hedefimize de ulaşırız" ifadelerini kullandı.

"Volkan Hoca, benim için çok değerli bir yere sahip"

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in karşılaşmayı tribünden takip etmesinin kendisini çok mutlu ettiği söyleyen Bertuğ Yıldırım, "Volkan Hoca ile iletişimimiz sadece Hatayspor'dan ibaret değil. Normal hayatta da görüşüyoruz. Bugün ona da çok teşekkür ederim geldiği ve maçı izlediği için. Benim için çok değerli, farklı bir yere sahip Volkan Hoca. Elinden geldiğince beni destekliyor. Ben de elimden geldiğince onun yüzünü kara çıkarmamaya çalışıyorum. Güzel bir iletişim içerisindeyiz. Ona geldiği için tekrardan teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

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Hataysporlu Bertuğ Yıldırım'dan Volkan Demirel yorumu! "Benim için özel bir yere sahip"
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