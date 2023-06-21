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Giriş Tarihi: 21.6.2023 14:41

Son dakika Galatasaray haberleri: Sözleşmesi sona eren Emre Taşdemir Galatasaray'dan ayrıldığını açıkladı!

Son dakika Galatasaray haberleri: Sözleşmesi sona eren Emre Taşdemir Galatasaray’dan ayrıldığını açıkladı!

Son dakika Galatasaray haberleri: Sözleşmesi sona eren Emre Taşdemir ile Galatasaray'ın yolları ayrıldı. Sarı kırmızılılara veda eden Taşdemir, "Büyük gururdu, her zaman da öyle kalacak" ifadelerini kullandı.

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Emre Taşdemir, sarı-kırmızılı takımdan ayrıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Taşdemir, şu ifadeleri kullandı;

"Sevgili Galatasaraylılar…

Sarı kırmızılı büyük bir ailenin içinde olmak büyük mutluluk, büyük Galatasaray taraftarının önünde oynamak benim için büyük gururdu. Her zaman öyle kalacak. Galatasaray formasını terletme onuruyla sahada her an en iyisi için emek gösterdim. Çocukluk hayalimi yaşamak anlatılmaz bir duyguydu.

Ancak artık vakit vedayı gösteriyor… Tüm teknik direktörlerime, teknik ekiplere, tüm takım arkadaşlarıma, kulübümüzün emekçi çalışanlarına ve Galatasaray'ın büyük taraftarına bana kattıkları ve yaşattıkları her şey için çok teşekkür ederim. Haklarınızı helal edin."

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Son dakika Galatasaray haberleri: Sözleşmesi sona eren Emre Taşdemir Galatasaray'dan ayrıldığını açıkladı!
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