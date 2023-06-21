Yalçın, Neftçi Bakü’ye 1+1 yıllık imza atacak

Lig'de son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran ve ismi Fenerbahçe ile de anılanSon detayları görüşmek üzere bu ülkeye giden 50 yaşındaki futbol adamı, siyah-beyazlı takımaİşin resmiyete dökülmesinin ardından Azeri takımı, Yalçın için görkemli bir tanıtım yapacak. Bakü, 9 kez mutlu sona ulaştığı ligdeYalçın, 2020-21 sezonunda Beşiktaş ile Süper Lig ve Türkiye Kupası zaferlerini kazanmıştı.