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Giriş Tarihi: 21.6.2023

Yalçın, Neftçi Bakü’ye 1+1 yıllık imza atacak

Yalçın, Neftçi Bakü’ye 1+1 yıllık imza atacak
SÜPER Lig'de son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran ve ismi Fenerbahçe ile de anılan Sergen Yalçın, Azerbaycan Premier Ligi ekiplerinden Neftçi Bakü ile anlaştı. Son detayları görüşmek üzere bu ülkeye giden 50 yaşındaki futbol adamı, siyah-beyazlı takıma 1+1 yıllık imza atacak. İşin resmiyete dökülmesinin ardından Azeri takımı, Yalçın için görkemli bir tanıtım yapacak. Bakü, 9 kez mutlu sona ulaştığı ligde son 2 yılda şampiyonluğu Karabağ'a kaptırmıştı. Yalçın, 2020-21 sezonunda Beşiktaş ile Süper Lig ve Türkiye Kupası zaferlerini kazanmıştı.

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Yalçın, Neftçi Bakü’ye 1+1 yıllık imza atacak
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