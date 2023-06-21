Yalçın, Neftçi Bakü’ye 1+1 yıllık imza atacak

SÜPER Lig'de son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran ve ismi Fenerbahçe ile de anılan Sergen Yalçın, AzerbaycanPremier Ligi ekiplerindenNeftçi Bakü ile anlaştı. Son detayları görüşmek üzere bu ülkeye giden 50 yaşındaki futbol adamı, siyah-beyazlı takıma 1+1 yıllık imza atacak. İşin resmiyete dökülmesinin ardından Azeri takımı, Yalçın için görkemli bir tanıtım yapacak. Bakü, 9 kez mutlu sona ulaştığı ligde son 2 yıldaşampiyonluğu Karabağ'akaptırmıştı. Yalçın, 2020-21 sezonunda Beşiktaş ile Süper Lig ve Türkiye Kupası zaferlerini kazanmıştı.