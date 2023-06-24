FENERBAHÇE HABERLERİ | "Dzeko bir efsane, Icardi ile kıyaslanamaz"

Fenerbahçe'nin Edin Dzeko'yu kadrosuna katması büyük ses getirdi. Özellikle Bosna Hersek basını söz konusu transfere geniş yer ayırdı. Bosnalı gazeteciler; Dzeko'nun, attığı gollerle Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıyan ve Aslan'ın yeniden anlaşmak için uğraştığı Mauro İcardi ile kıyaslanamayacağını belirtip, "İcardi de Dzeko hayranıdır" ifadelerini kullandı.

Rakamlar ise arada büyük bir fark olmadığını ancak Boşnak forvetin, Arjantinli mevkidaşına göre biraz daha önde olduğunu gösteriyor. Kariyeri boyunca Zeljeznicar, Teplice, Wolfsburg, Manchester City, Roma ve İnter formalarını giyen Dzeko, 738 maça çıktı. 323 gol atarken 145 de asist yaptı.

Toplam 468 kez skora etkide bulundu ve 1.57 ortalama yakaladı. Sampdoria, İnter, PSG ve Galatasaray'da 409 maça çıkan İcardi de 226 gol ve 51 asistle 277 kez skora katkı sağlayıp 1.47 ortalama tutturdu.