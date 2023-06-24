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Giriş Tarihi: 24.6.2023 10:56

Göztepe, Metehan ile prensipte anlaştı

Göztepe, Metehan ile prensipte anlaştı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, bonservisi Eyüpspor’da bulunan Metehan Mimaroğlu ile prensip anlaşmasına vardı.

Yeni sezona iddialı girmek isteyen Göztepe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kadrosunda köklü değişikliklere gitmek isteyen sarı-kırmızılılar, bu dönemde birçok oyuncuyu gündemine aldı. Göz-Göz'ün, son olarak da geçtiğimiz sezon 1. Lig'e veda eden Altınordu'da yarım dönem kiralık olarak oynayan Metehan Mimaroğlu ile büyük ölçüde anlaşmaya vardığı öğrenildi. İzmir temsilcisinin transferdeki ufak pürüzlerin giderilmesi sonrasında 28 yaşındaki kanat oyuncusunun duyurusunu resmi hesaplarından yapması bekleniyor.

Mimaroğlu, Altınordu formasıyla geride kalan sezonda 16 maça çıkarken, 1 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

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Göztepe, Metehan ile prensipte anlaştı
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