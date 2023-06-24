Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Galatasaray haberi: Metehan Baltacı'dan Abdülkerim Bardakcı sözleri! "Aramızda tabii ki bir rekabet var"
Giriş Tarihi: 24.6.2023 11:54 Son Güncelleme: 24.6.2023 12:01

Son dakika Galatasaray haberi: Metehan Baltacı'dan Abdülkerim Bardakcı sözleri! "Aramızda tabii ki bir rekabet var"

ÖMER FARUK ÖZCAN ÖMER FARUK ÖZCAN
Son dakika Galatasaray haberi: Metehan Baltacı’dan Abdülkerim Bardakcı sözleri! Aramızda tabii ki bir rekabet var

Son dakika Galatasaray haberi: Türkiye U21 Milli Takımı'nın Bosna Hersek U21 Milli Takımı'nı 4-1'lik skorla mağlup ettiği hazırlık maçı sonrası Galatasaray'ın genç stoper oyuncusu Metehan Baltacı, Sabah.com.tr'ye çok özel açıklamalarda bulundu. Milli Takım ile ilgili konuşan Metehan, Abdülkerim Bardakcı ve Nelsson ile ilgili de konuştu. İşte tüm açıklamaları...

Türkiye U21 Milli Takımı'nın Bosna Hersek U21 Milli Takımı'nı 4-1'lik skorla mağlup ettiği hazırlık maçı sonrası Galatasaray'ın genç stoper oyuncusu Metehan Baltacı, Sabah.com.tr'ye çok özel açıklamalarda bulundu.

İşte Metehan'ın açıklamaları:

Öncelikle hem takım arkadaşlarımı hem teknik ekibi tebrik ediyorum. Çok güzel mücadele koyduk ortaya kampın başında da hedefimiz buydu. 2 maçı kazanıp Eylül ayındaki elemelere güzel bir şekilde girmek istiyorduk. Hedefimizi gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz. 2. yarı olmak üzere çok güzel bir mücadele verdik ve çok net bir skorla galibiyet aldık.

"3 KULVARDA MÜCADELE EDECEĞİZ"

Ay başında gidecez hepimiz ve hedefimiz kulübe hizmet etmek olacak. Ocak ayında da hocamız bana izin verdi bende kendimi geliştirip tecrübe kazanıp geri döndüm. Bakalım hayırlısı ne olacak ben ayrıldıktan sonra da takım çok iyi gitti ve hak ettiğimiz bir şampiyonluk elde ettik. Bu sene daha çok maç olacak ve 3 kulvarda mücadele edeceğiz inşallah hayırlısı olur hepimiz için.

Her geçen gün kendimizi geliştirmek istiyoruz, bu işten ekmek kazanıyoruz ve iyi olmak zorundayız. Hocam girmeden önce bana direktifler verdi ve bende bugün onları yerine getirdiğimi düşünüyorum.

ABDÜLKERİM VE NELSSON SÖZLERİ

Abdülkerim abi ile aramız çok iyi sezon başı tanıştık ama ben Manisa'ya gittikten sonra ve önce her zaman konuştuğum ve bana destek veren bir abi. Onunla futbolcu ilişkilerinden çok abi kardeş gibiyiz. Aramızda tabii ki bir rekabet var ama hem Emin hem ben olayım gerçekten güzel bir dörtlüyüz biz Nelsson ile birlikte. Nelsson'un durumu ne olur bilmiyorum ama hem ligin 2 iyi stoperi ve arkasından biz geliyoruz. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur.

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Son dakika Galatasaray haberi: Metehan Baltacı'dan Abdülkerim Bardakcı sözleri! "Aramızda tabii ki bir rekabet var"
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