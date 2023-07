36 yaşındaki Cesc Fabregas futbolu bıraktı!

Kariyerinde Barcelona alt yapısında futbola başlayan İspanyol orta saha, sırasıyla Arsenal, Barcelona, Chelsea, Monaco ve son olarak Como 1907'de top koşturdu. Başarılı orta saha, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük bir üzüntüyle kramponlarımı asma vakti geldi. Barcelona, Arsenal, Blaugrana, Chelsea, Monaco ve son olarak Como'daki ilk günlerimden her anın kıymetini bileceğim. Dünya Kupası'ndan Avrupa şampiyonalarına, İngiltere ve İspanya'daki zaferlere, Avrupa kupalarını kazanmalara. Asla unutamayacağım bir yolculuktu. Bana yardım eden herkese, takım arkadaşlarıma, koçlarıma, teknik direktörlerime, başkanlarıma, taraftarlara ve menajerime, bana her zaman öğüt veren, yol gösteren annem, babam, ablam, eşim ve çocuklarıma dahil tüm aileme, sahada büyük savaşlar verdiğim rakiplerime beni daha güçlü kıldığınız için teşekkür ederim. O kadar çok silinmez anım var ve yol boyunca arkadaşlar buldum. Sırf bunun için bile buna değerdi. Ayrıca üç dil öğrendim ve seyahatlerimde büyüdüm ve olgunlaştım. Yıllar geçse yanına bile yaklaşamayacağımı düşündüğüm deneyimler yaşadım. Ama üzgün değilim, çünkü yeni bir yola başlamak üzereyim. Como 1907'nin B ve Primavera takımına koçluk yapacağım. Bu kadar hevesli olamayacağım bir kulüp ve proje. Bu takım ilk dakikadan itibaren kalbimi kazandı ve kariyerimin en mükemmel anında tanıştık. Bu yeni macerada her şeyimi vereceğim. Fedakarlık, neşe ve tutkuyla dolu 20 inanılmaz yılın ardından, dünyanın en güzel sporuna tekrar teşekkür etme ve merhaba deme zamanı geldi" cümlelerine yer verdi.

Cesc Fabregas kariyerinde 1 Dünya Kupası, 2 Avrupa şampiyonluğu, 2 İngiltere Premier Lig şampiyonluğu, 1 UEFA Avrupa Ligi Kupası, 2 FA Cup, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 1 İspanya La Liga şampiyonluğu, 1 İspanya Kral Kupası, 1 İngiltere Lig Kupası, 1 UEFA Süper Kupası, 2 İngiltere Süper Kupası, 1 İspanya Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Cesc Fabregas kariyerinde 739 resmi müsabakada 125 kez gol sevinci yaşarken, 217 asist üretti.