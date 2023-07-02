Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal’ın yardımcıları belli oldu

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın teknik ekibinde görev yapacak antrenörler belli oldu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kartal'ın teknik ekibinde şu isimler yer alıyor:
Yardımcı Antrenör: Recep Karatepe
Yardımcı Antrenör: Zeki Murat Göle
Yardımcı Antrenör: Kemal Kurak
Yardımcı Antrenör: Sercan Terzioğlu
Kaleci Antrenörü: Haluk Kaplan
Kaleci Antrenörü: Yasin Cirav
Atletik Performans Antrenörü: Cengiz Sirkan
Atletik Performans Antrenörü: Cihan Mert Cengiz
Analiz Uzmanı: Melikşah Sezgin
Analist: Kerem Güneş
Analist: Mehmet Turhan Demir