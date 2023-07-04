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Giriş Tarihi: 4.7.2023 15:06

Trabzonspor’un 2 genç oyuncusu sözleşme imzaladı

DHA
Trabzonspor’un 2 genç oyuncusu sözleşme imzaladı

Trabzonspor, altyapısında yetiştirdiği Abdurrahman Bayram ve Salih Malkoçoğlu ile sözleşme imzaladı.

Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica'nın altyapıda gelecek gördüğü oyunculara daha fazla şans vermesiyle genç oyuncular gün yüzüne çıkmaya başladı. Bordo mavili takımın alt yapısında yetişen Abdurrahman Bayram ve Salih Malkoçoğlu 5 yıllık profesyonel sözleşmeye imza attı.

GENÇLER BJELICA'NIN TAKİBİNDE
Forvet ve sağ kanat mevkiinde oynayan 18 yaşındaki Abdurrahman Bayram ile 19 yaşındaki ön libero Salih Malkoçoğlu, teknik direktör Bjelica'nın potansiyel gördüğü oyuncular arasında yer alıyor. Dün A takım ile Trabzon kampının son antrenmanına çıkan gençler, bugün başlayan Slovenya kampında kendilerini göstermek için çalışacak.

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Trabzonspor’un 2 genç oyuncusu sözleşme imzaladı
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