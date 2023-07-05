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Giriş Tarihi: 5.7.2023 13:56

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor'da Burak İnce sürprizi!

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor’da Burak İnce sürprizi!

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Arminia Bielefeld'den ayrılan Burak İnce'yi gündemine aldı.

Trabzonspor, yeni sezon için kadro yapılanmasını sürdürüyor.

Bordo-mavililer, transfer döneminde Dimitrios Kourbelis, Mislav Orsic, Joaquin Fernandez ve Onuralp Çevikkan'ı renklerine bağladı.

Orta sahasını güçlendirmek isteyen Fırtına, Burak İnce'ye kanca attı. Arminia Bielefeld ile yollarını ayıran 19 yaşındaki futbolcu yakın takibe alındı.

Arminia Bielefeld'in formasını 8 defa giyen Burak İnce, gol veya asist üretemedi. Genç oyuncu, Altınordu'da ise 72 maçta 12 gol kaydeip, 3 de asist yapma başarısı gösterdi.

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Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor'da Burak İnce sürprizi!
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