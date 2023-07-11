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Giriş Tarihi: 11.7.2023 13:53

Selçuk Şahin: "Artık birinci adam olacağım"

Selçuk Şahin: Artık birinci adam olacağım

Son olarak Başakşehir’de Emre Belözoğlu’nun yardımcılığını üstlenen Selçuk Şahin, artık teknik direktörlük yapmak istediğini, Emre Belözoğlu’yla görüşüp kendi yoluna devam etmek istediğini söyledi.

Son olarak Başakşehir'de Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nun yardımcılığını üstlenen ve bu sezon itibarıyla kariyerine teknik direktör olarak devam edeceğini açıklayan Selçuk Şahin, "Teknik direktörlük yapmak ve birinci adam olmak için bu işe başladım. Emre Hoca ile konuşup kendi yoluma devam etmek istediğimi belirttim" dedi.

Uzun yıllar yeşil sahalarda beraber mücadele ettiği Emre Belözoğlu hakkında da konuşan Şahin, "Emre Belözoğlu'nun çok daha iyi yerlere geleceğine eminim. Futbolcuyken de agresif bir tarafı vardı. Bu konuyu biraz ayarladığı an dünya çapında bir teknik direktör olmaya aday" ifadelerini kullandı.

"KARİYERİME TEKNİK DİREKTÖR OLARAK DEVAM EDECEĞİM"

Fenerbahçe'de başlayan üçüncü İsmail Kartal döneminde Kartal'ın teknik ekibinde olacağı yönündeki söylentileri cevaplayan Şahin, "İsmail Hoca gelmeden önce görüştüğüm dostlarım oldu, bu konu gündeme geldi ama ben kariyerime teknik direktör olarak devam edeceğimi belirttim" diye konuştu.

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Selçuk Şahin: "Artık birinci adam olacağım"
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