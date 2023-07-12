İsmail Kartal'dan hakeme flaş sözler! "Dayanamadım artık, saha içine girdim"

Kızılyıldız'ın kendilerine göre daha hazır bir takım olduğuna dikkati çeken Kartal, kırmızı kartla tribüne gönderilmesine de değinerek, şöyle devam etti:

"Kızılyıldız aşırı sert oynadı ve hakem de buna izin verdi. Bu nedenle istediğimiz oyunu oynayamadık. Daha sonra bize yansıyan bir gerginlik oldu. Bugün baktığımız zaman hazırlık maçı dışında, kupa finali, lig maçı gibi bir gerginlik vardı rakip takımda. Yedek kulübesi, hocası, her pozisyonda hakemin üzerine çullandı. Onların iki futbolcusu atılması gerekirken... Dayanamadım artık, saha içine girdim. Osayi-Samuel'in ayağını kıracaklardı. Hakem Osayi-Samuel'e kart gösteriyor, sonra beni atıyor. İlk defa sezon başı böyle bir şeye şahit oluyorum. Bu sertliğe hakemin izin vermesini hayretle karşıladım. Kaybettik, iyi oynayamadık. İyi yapabildiğimiz ve iyi yapamadığımız şeyler vardı. Önemli konular var tasnif edeceğimiz. Bunları not edip İstanbul'da dersimize iyi çalışacağız."