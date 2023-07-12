Yüksel Yıldırım’dan transfer açıklama

Yıldırım, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dinamik bir takım oluşturmaya ve takımın yaş ortalamasını yeni transferlerle düşürmeye çalıştıklarına işaret ederek, "Transfer çalışmalarına Galatasaray'dan kaleci Okan Kocuk'u alarak başladık. Defansa Nanu, Rick Van Drongelen, Marc Bola, L'ubomir Satka'yı alarak bu bölgeye transferimizi tamamladık. Forvete hızlı santrfor Marius Mouandilmadji'yi aldık. Zaten elimizde Laura, Tangue var. Hareketli ve dinamik bir santrfor daha bakıyoruz." dedi.

Yıldırım, orta saha transferini çok önemsediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Önceliğimiz orta saha transferi. 6, 8 ve 8,5 numara pozisyonlarında oynayacak oyuncular arıyoruz. Ayrıca sağ ve sol kanatlara da oyuncu bakacağız. Çünkü oyun içinde teknik direktörümüz Hüseyin Eroğlu formasyonu değiştirebilsin istiyoruz. Sistem olarak 3-5-2 oynasak bile oyun içinde 4-1-4-1, 3-4-3, 4-4-2 gibi sistemlere de geçmek gibi düşüncemiz var. Bu sistemlere uyabilecek oyuncu topluluğu ile olmak istiyoruz. Onun için dinamik bir orta saha olması lazım. Hedefimizde bazı oyuncular var, transferleri yakındır ancak bitmeden açıklama yapmak istemiyoruz."